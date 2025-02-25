Kastamonu\'da Sentetik Ecza Operasyonu

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hapla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde tespiti yapılan İ.C.G. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üst ve eşya aramasında 236 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardındın adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU