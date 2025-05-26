Kastamonu'da Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor

Kastamonu\'da Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor
26.05.2025 17:43
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Kastamonu'da bir kardeşin ölümü, diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın davası sürüyor.

Kastamonu'da kardeşin öldüğü, ağabeyinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olay, 29 Haziran 2024 tarihinde İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında market önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U. (25) yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi olarak Özkan Y. ile kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan Y. tutuklanırken, Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde şüpheliler hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açıldı. Davanın devam eden duruşmasında Kavgada yaralanan S.A.U., dosyadaki eksikliklerin giderilerek, kavgaya karışın diğer sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanık Özkan Y.'nin avukatı ise, "Müvekkilim hakkında yaşanan olayda meşru müdafaa hükümleri ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanması söz konusudur. Delilleri yok edeceği ya da karartacağı yönünde bir durumda söz konusu değildir. Tüm deliller gelinen safhada toplanmıştır. Müvekkilimin kaçma şüphelisi de yoktur. Sabit ikameti bulunmaktadır. Öncelikle tahliyesine, aksi düşünülüyorsa uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasını talep ederiz" dedi.

Sanıklar ise aleyhlerindeki tanık ifadelerini kabul etmediklerini belirttiler. Mahkeme heyeti, kavgada yaralanan S.A.U.'nun yaralanmaya bağlı kalıcı bir sakatlığının olup olmadığıyla ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddederek, tutuklu sanık Özkan Y.'nin de tutukluluğunun devamına karar verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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