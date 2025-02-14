Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay - Son Dakika
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Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay

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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden Şırnak'ta görev yapan Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın izin gününde Erzurum'daki yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

14.02.2025 17:43  Güncelleme: 18:02
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Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında katliam gibi kaza meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Şırnak 6'ncı Komando Tugayı'nda görev yapan Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya (27) ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay

YAKINLARINI ZİYARETE GİDİYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın izinli olduğu ve Erzurum'daki yakınlarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Bu arada Aydın'ın Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Nevriye Bozkurt'a acı haberi Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bünyamin Açıkgöz, polis ve sağlık ekipleri ile Nazilli Belediyesi ve Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri verdi. Haberi alan anne büyük üzüntü yaşadı.

Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden hemşehrimiz Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Bekar olan Abdullah Kaya'nın cenazesinin yarın Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Security Spcialist:
    Mekanıı Çennet Ruhu Şad olsun :( 11 0 Yanıtla
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