Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar ilçesi Kocalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Ali U. idaresindeki otomobile arkadan gelen otomobil arakadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Ali U. aracından inerek arkadan çarpan otomobilin kapısını açarak yaşça kendinden büyük olan şoförün elini öptü.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.