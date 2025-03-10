Kaya Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaya düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı hızlı tren şantiyesinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakimse mevkiinde 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü. Çalışanlardan 5'i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Öte yandan olayın ardından ekipler tarafından şantiye alanında başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ