Kayalıklara Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklara Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kayalıklara Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından 40 dakikalık bir çalışma ile kurtarıldı.

13.10.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek itfaiye tarafında yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Mıhlı Mahallesi Denizkent Sitesi İ Blok yakınlarında kayalıklara sıkışan yavru köpek olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı kayalık delici ve kırıcı aletler ile kırılarak kurtarma operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrasında kayalıklarda sıkışan yavru köpek kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayalıklara Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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