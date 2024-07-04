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Kaygan yolda virajı alamayan tır yolu kapattı... Kaza kamerada

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen tır, yolu kapattı. Büyük tehlike atlatılan kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taşarken, yollar kapandı. İznik ilçesinde ise yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 BBH 13 plakalı tır, yan döndü. Yolu boydan boya kaplayan tır elektrik direğini devirirken, kazada yaralanan olmadı. Olay mahallinde daha önce de benzer bir kaza yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, vatandaşların tepkisi sonucu tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası mahalle sakinleri eylem yaparak, bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yol kenarındaki ev ve işyerlerinin önünde bulunan saçakları yıkıp geçen tırın olay yerinden kaldırılması için polis ekipleri seferber oldu. Virajı alamayıp yan dönen tırın kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.