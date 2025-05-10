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Kayhanlar Suç Örgütüne Dev Operasyon

Adana merkezli operasyonda Kayhanlar örgütü üyesi 87 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı.

10.05.2025 19:03
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Kayhanlar suç örgütüne 20 ilde operasyon: 55 tutuklama

Polisin Adana merkezli 20 ilde düzenlediği operasyonda kısa sürede 96 kişiyi dolandırıp 16 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen 87 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı

Şüphelilerin haksız kazançlarla elde ettiği değerlendirilen 900 milyon TL'lik mal varlığına ise el konuldu

ADANA - Adana merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Kayhanlar" suç örgütüne darbe vuruldu. 87 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 900 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. "Bana komplo kuruldu" diyerek kendini savunan örgüt lideri H.K. ile birlikte 55 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte ürün satışı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık ve sazan sarmalı yöntemiyle toplam 16 milyon TL'lik vurgun yapan bir şebekeyi takibe aldı. 96 kişinin dolandırılması üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin H.K. liderliğinde "Kayhanlar" olarak adlandırılan organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgütün 20 ilde uzantılarının bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 5 gün önce eş zamanlı Adana merkezli olarak İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Elazığ, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri H.K., kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi konumundaki M.Ç.'nin de bulunduğu 87 şüpheli yakalandı.

"900 Milyon TL'lik mal varlığına el konuldu"

Soruşturma kapsamında suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 18 araç, 16 arsa, 5 konut, 1 iş yeri, 11 bahçe ve 11 tarlaya el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 900 milyon TL olduğu bildirildi. Şüpheli H.K. ve kardeşlerinin evlerinde yapılan aramalarda ise 250 bin TL nakit para ile 1 kilo 100 gram altın ele geçirildi.

87 şüpheli Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan şüphelilerden suçlamaları reddeden örgüt lideri H.K.'nin, "Düşmanlarım tarafından bana komplo kuruldu. Çok fazla düşmanım var. Dolandırıcılıkla işim olmaz, adımı kullanarak beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri H.K., kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi konumundaki M.Ç.'ninde aralarında bulunduğu 55 şüpheli tutuklandı. 32 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

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