Kayıp Genç İçin Sualtı Robotu ile Arama

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Kayıp şahsı arama çalışmasında Sualtı Görüntüleme Robotu devrede

Arama çalışmasının 5'inci gününde Deniz Polisi Sualtı Görüntüleme Robotu ile çalışma yaptı

Kayıp gencin bulunması için tüm imkanlar kullanılıyor

ANTALYA - Antalya'da falezlerden aracı ile birlikte düşen Engin Ş.'yi arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Çalışmalarda Deniz Polisi tarafından sabah saatlerinde Sualtı Görüntüleme Robotu ile arama yapıldı.

25 Aralık tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. İlk gün şiddetli yağış ve fırtınaya rağmen yapılan arama çalışmalarında 34 CHK 531 plakalı aracın tamponuna ulaşılmış ve yapılan plaka sorgusunda aracın Antalya Bilim Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi Engin Ş.'ye ait olduğu belirlenmişti.

Arama çalışması 5. gününde sürüyor

Sualtı ve su üstünde yapılan aramaların ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından araç bulunarak su altından vinç yardımıyla çıkartılmış ancak araç içerisinde Engin Ş.'ye ait bir ize rastlanılamamıştı. Ailenin olayın gerçekleştiği noktada devam eden bekleyişi sürerken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sualtı Görüntüleme Robotu devrede

Engin Ş.'nin bulunması için tüm imkanlar seferber edilirken Antalya Emniyet Müdürlüğü Dinez Liman Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan Sualtı Görüntüleme Robotu'da arama çalışmalarına dahil edildi. Deniz Polisi tarafından arama bölgesine getirilen sualtı görüntüleme sonarı ve yüksek çözünürlüklü kameralar bulunan Sualtı Görüntüleme Robotu ekipler tarafından suya bırakılarak su altında Engin Ş.'ye ait bir iz arandı.