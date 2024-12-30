Kayıp Genç İçin Sualtı Robotu ile Arama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Genç İçin Sualtı Robotu ile Arama

Antalya'da kaybolan Engin Ş. için sualtı görüntüleme robotu ile arama çalışmaları devam ediyor.

30.12.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp şahsı arama çalışmasında Sualtı Görüntüleme Robotu devrede

Arama çalışmasının 5'inci gününde Deniz Polisi Sualtı Görüntüleme Robotu ile çalışma yaptı

Kayıp gencin bulunması için tüm imkanlar kullanılıyor

ANTALYA - Antalya'da falezlerden aracı ile birlikte düşen Engin Ş.'yi arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Çalışmalarda Deniz Polisi tarafından sabah saatlerinde Sualtı Görüntüleme Robotu ile arama yapıldı.

25 Aralık tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. İlk gün şiddetli yağış ve fırtınaya rağmen yapılan arama çalışmalarında 34 CHK 531 plakalı aracın tamponuna ulaşılmış ve yapılan plaka sorgusunda aracın Antalya Bilim Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi Engin Ş.'ye ait olduğu belirlenmişti.

Arama çalışması 5. gününde sürüyor

Sualtı ve su üstünde yapılan aramaların ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından araç bulunarak su altından vinç yardımıyla çıkartılmış ancak araç içerisinde Engin Ş.'ye ait bir ize rastlanılamamıştı. Ailenin olayın gerçekleştiği noktada devam eden bekleyişi sürerken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sualtı Görüntüleme Robotu devrede

Engin Ş.'nin bulunması için tüm imkanlar seferber edilirken Antalya Emniyet Müdürlüğü Dinez Liman Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan Sualtı Görüntüleme Robotu'da arama çalışmalarına dahil edildi. Deniz Polisi tarafından arama bölgesine getirilen sualtı görüntüleme sonarı ve yüksek çözünürlüklü kameralar bulunan Sualtı Görüntüleme Robotu ekipler tarafından suya bırakılarak su altında Engin Ş.'ye ait bir iz arandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Olaylar, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Genç İçin Sualtı Robotu ile Arama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 03:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp Genç İçin Sualtı Robotu ile Arama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.