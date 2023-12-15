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Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor - Son Dakika
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Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor

Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'nın Didim açıklarında kaybolması üzerine denizden ve havadan arama çalışmaları devam ediyor. Cinkaya'ya ait boş tekne bulunurken, Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama yaparken, bölgedeki balıkçılar da bekliyor.

Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor
15.12.2023 - 22:15,
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Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında içerisinde eşyalarının olduğu teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ediyor.

Doğaltaş sektöründe birçok ülkeye ihracat yapan Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi ve evli ve iki çocuk babası Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya, FBR isimli teknesi ile Didim'den denize açıldı. Ünlü iş adamının yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamayıp güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan kayıp ihbarının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Cinkaya'nın teknesinin Eşek Adası yakınlarında olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede teknenin boş olduğunu, iş adamı Cinkaya'nın telefonunun ve eşyalarının teknede olduğunu belirledi. Cinkaya'ya ait tekne Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

"Arama çalışmaları sürüyor"

Ünlü iş adamı Cinkaya için denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar tarafından arama yapılırken, havadan da helikopter ve uçaklarla arama çalışmaları sürüyor.

"Düştüğünü duyduk"

Didim Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet Satılmış, bölgede devam eden çalışmalarla ilgili olarak, "Dün sabah Taşburun açıklarından Eşek adasına yakın yerde bir şahsın düştüğünü duyduk. Dünden bu yana Sahil Güvenlik ekipleri, uçaklar ve dalgıçlar arama yapıyor. Bizde bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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