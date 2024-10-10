Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

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Defne yaprağı toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadını jandarma buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde satmak üzere defne yaprağı toplamak için gittiği ormandan bir daha dönmeyen yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Yaşlı kadın jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Hayriye Akbaba dün sabah 07.30 sıralarında evinden ayrılarak ormanlık alana gitti. Defne toplamak için ormanlık alana gittiği öğrenilen kadının akşam saatlerinde evine gelmediğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kül Barajı mevkisindeki ormanlık alana çok sayıda jandarma, JASAT, arama kurtarma köpeği, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek bölgeye giriş çıkış yapan sürücülere kayıp kadın hakkında bilgi sordu. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarının sonucunda Hayriye Akbaba, kayıp ihbarından yaklaşık 16 saat sonra jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

İlk müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.