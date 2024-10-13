Kayıp Öğretmen 14 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Öğretmen 14 Saat Sonra Bulundu

Armut toplamak için çıkan emekli öğretmen, 14 saat sonra ormanda halsiz halde bulundu.

13.10.2024 00:33
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Ormanda kaybolan emekli öğretmen 14 saat sonra bulundu

Armut toplamak için evden çıkan emekli öğretmen için ekipler seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de armut toplamak için evden çıkan ve kaybolan 74 yaşındaki emekli öğretmen için ekipler seferber oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları 14 saat sonra sonuç verdi. Yaşlı adam ormanda halsiz halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre dün Gölcük ilçesi Mamuriye Köyü'nde armut toplamak için evinden ayrılan 74 yaşındaki emekli öğretmen Neşet Gürsoy, uzun süre eve gelmemesi üzerine ailesi endişeye kapıldı. Armut bahçesine giden aile, Gürsoy'u bulamayınca ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri, AFAD, GESOTİM, UMKE, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 20.30 itibari ile arama çalışmaları başladı. Orman, kuyu ve kuytu alanda arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde emekli öğretmen Neşet dede, bugün saat 10.30'da ormanlık alanda halsiz şekilde bulundu. Ekipler yaşlı adamın bulunmasını siren çalara ve alkış tutarak kutladı. Gürsoy, bulunan ekiplerce sağlık ekiplerine teslim edilerek kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Gürsoy'un gece vakti yolu karıştırdığı ve dikenlik alana düşerek çıkamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Öğretmen 14 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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