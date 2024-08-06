Genç kızın başına geleni duyanlar ayaklandı! İlçedeki yabancı uyruklular tahliye edildi - Son Dakika
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Genç kızın başına geleni duyanlar ayaklandı! İlçedeki yabancı uyruklular tahliye edildi

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kadına yönelik taciz iddiası gece saatlerinde linç girişimine neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından önlenen olayda, yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada adli sürecin başlatıldığı belirtildi.

06.08.2024 12:17
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu şahsın, bir kadına yönelik taciz iddiası gece saatlerinde ortalığı karıştırdı. Sokağa dökülen vatandaşlar, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı binayı taşladı. İlçedeki linç girişimi polis ve jandarma ekiplerince önlenirken, valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

TACİZ HABERİ DUYULUNCA LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olay, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hindistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, laf attığı genç bir kadını markette taciz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, yaşadığı binaya kaçtı.

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede toplanan kalabalık, yabancı uyruklu şahısların kaldığı binayı taşladı, camlarını kırdı. Tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı, linçten polis ekipleri kurtardı. Jandarma ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirildi.

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

GERGİNLİK SONRASI VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın, bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerimiz derhal harekete geçmiş ve söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

YABANCI UYRUKLULAR İLÇEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, taciz iddiası ile gözaltına alınan şahsın kaçarak saklandığı binada, kendisi gibi Hindistan uyruklu şahısların yaşadığı ve bölgede bulunan AS Tavuk firmasında işçi olarak çalıştıkları öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından binanın boşaltıldığı ve yabancı uyruklu şahıslar, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilerek ilçeden tahliye edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi
Genç kızın başına geleni duyanlar ayaklandı! İlçedeki yabancı uyruklular tahliye edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kızın başına geleni duyanlar ayaklandı! İlçedeki yabancı uyruklular tahliye edildi - Son Dakika

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