Kayseri'de 2 Gün Sonra Kadın Ölü Bulundu

3.Sayfa

2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.A.'dan 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler F.A.'yı hareketsiz bulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

F.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.