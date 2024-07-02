Kayseri'de 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de 2 gün devam eden olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını belirtti. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

02.07.2024 15:44
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri'de 2 gün devam eden olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını söyleyerek; "Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte 2 gündür devam eden olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çıkan olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını belirten Çiçek, "Değerli Kayserili vatandaşlarımız. 30.06.2024 tarihinde başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralanmıştır. Olaylara karışanlarla ilgili olarak gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların itidalli davranmaları gerektiğinin altını çizen Vali Gökmen Çiçek, "Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayserimizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz" dedi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından eylemlerde gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı - Son Dakika
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