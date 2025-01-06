Kayseri\'de 28 Bin Narkotik Hap Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından narkotik arama köpeği Jack ile yapılan çalışmalarda 28 bin 130 adet narkotik hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda H.E. (31) yakalanırken, narkotik arama köpeği 'Jack' ile yapılan aramalarda 28 bin 130 adet narkotik hap bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.E. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ