Kayseri\'de 35 polis ile düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Kayseri'de 35 polis ile düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesi, sokak satıcılarının ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay boyunca teknik takip yürüten ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 4 adrese yönelik 35 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ