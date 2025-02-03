Kayseri'de 36 Terör Şüphelisine İşlem - Son Dakika
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Kayseri'de 36 Terör Şüphelisine İşlem

Kayseri\'de 36 Terör Şüphelisine İşlem

Kayseri'de ocak ayında yapılan operasyonlarda 36 terör şüphelisine yasal işlem yapıldı.

03.02.2025 12:01
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 36 şüpheliye terörden işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1-31 Ocak arasında yapılan çalışmalarda; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 15, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 18 şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs

hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse

terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 36 Terör Şüphelisine İşlem - Son Dakika

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