Kayseri'de Aranan Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, 'Kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (30) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ