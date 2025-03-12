Kayseri\'de Baygın Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından baygın halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri boş alanda park halinde bir araç gördü. Durumundan şüphelenerek aracı inceleyen polis ekipleri, ağaçların arasına gittiklerinde R.Ç., A.B, E.B. ve A.Ş. isimli şahısları buldu. Şahısları sorgulamak isteyen ekipler, baygın vaziyetteki A.Ş.'nin (33) uyanmaması üzerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde A.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.Ş.'nin cenazesi ekipler tarafından yapılan incelemeden sonra kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere morga kaldırılırken, yanındaki 3 kişi de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ