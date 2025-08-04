Kayseri\'de Doğalgaz Borusu Patladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaat alanında çalışan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Borudan çıkan doğalgaz hortum görünümünü andırırken, doğalgaz akışı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kesildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan inşaatta çalışan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri ise patlayan boruya müdahale etti.

Kısa sürede doğalgaz akışını kesen ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor. - KAYSERİ