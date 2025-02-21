Kayseri'de Dolandırıcı Yakalandı

3.Sayfa

22 yaşındaki şahıs, vatandaşı 440 bin TL dolandırdı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; vatandaşları kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı bahanesiyle 440 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını' söyleyerek farklı tarihlerde 2 ayrı vatandaşı toplam 440 bin TL dolandırması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın Ö.F.İ. tespit edilirken saklandığı adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.F.İ.; 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, polis, asker veya savcı olarak tanıtıp 'adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda hemen 112 acil ihbar hattını arayın" ifadelerine yer verildi.