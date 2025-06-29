Kayseri\'de Ev Yangını: Büyük Hasar

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ev büyük ölçüde hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İdris Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde geçtiğimiz gün iddiaya göre çatıda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ