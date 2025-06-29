Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ev büyük ölçüde hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İdris Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde geçtiğimiz gün iddiaya göre çatıda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Ev Yangını: Büyük Hasar - Son Dakika
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