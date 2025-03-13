Kayseri\'de Hapis Cezaevi Kaçakları Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde; hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yamak' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ