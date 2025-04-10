Kayseri\'de Huzuru Bozan Araçlara Cezalar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamada bin 468 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 3-9 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 91 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 509 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 444 araç/sürücüye cep telefonu, 3 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 21 araç/sürücüye makas atma, 132 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 12 araç/sürücüye ışık donanımı ve 32 araç/sürücüye modifiyeli araçtan cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ