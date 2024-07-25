Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

25.07.2024 00:26
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Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi atına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 kişi dumandan etkilendi

Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi de olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi altına alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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