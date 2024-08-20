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Kayseri'de korku dolu anlar: Alevler evin etrafını sardı

Kayseri'de çıkan anız yangını itfaiye ve TOMA'lar tarafından söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda çıkan anız yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Alevler müstakil evin etrafını sararken, o anlar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, dağlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, çok sayıda itfaiye ve TOMA'lar sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve TOMA'larda alevlere müdahale etti. Bu sırada müstakil evin etrafını saran alevler, sakinleri korkuttu. Yükselen alevler, ekiplerin anında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü. O anlar da havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.