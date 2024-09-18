Kayseri'de Minibüse Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kayseri'de Minibüse Silahlı Saldırı

Kayseri\'de Minibüse Silahlı Saldırı

Kayseri'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan kaçtı.

18.09.2024 13:45
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, minibüs şoförü yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde çocukların da bulunduğu 54 HL 644 plakalı minibüse bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu minibüste bulunan İ.T. (42) isimli kadın, kalçasına isabet eden mermi ile yaralandı. Minibüs sürücüsü yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığınırken, minibüse ateş açılan otomobil ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan aracın yakalanması için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Minibüse Silahlı Saldırı - Son Dakika

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