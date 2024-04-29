Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Kayseri\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole devrildi. Aracın paramparça olduğu kazada 30 metre ileriye fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 20:05
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole devrildi. Aracın paramparça olduğu kazada 30 metre ileriye fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde Kayseri- Malatya karayolu Kayseri istikametinde meydana gelen kazada Adnan B. (45) yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Sağlık ekipleri, 30 metre ileri fırlayan sürücü Adnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Adnan B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada parçaları etrafa dağıldığı görülen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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