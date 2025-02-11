Kayseri\'de Sahte Alkol Operasyonu

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasaya sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şahsın sahte alkol yaparak kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.S.K. (58) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şişeler halinde satışa hazır 40 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar (ölçü aleti-damlalık-boş şişe-anason) ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ