Kayseri\'de Şok Uygulama: 6 Bin 526 Sorgulandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 6 bin 526 şahıs ve 2 bin 399 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 45 ekip ve 145 personelle çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesindeki 39 şok uygulamada; 6 bin 526 şahıs ve 2 bin 399 araç sorgusu yapıldı, 191 park/bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 7 aranan şahıs yakalandı, 6 şahıs hakkında toplam 13,59 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 9 yoklama Kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet fişek ve 3 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ