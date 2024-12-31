Kayseri\'de Takla Atan Araçta 4 Yaralı

3.Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 38 NU 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin tamamlanmasıyla otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ