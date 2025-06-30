Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 19 kişiye işlem yapıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 3 kişiye ve Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 7 şahıs olmak üzere toplamda 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Terörle Mücadele: 19 Gözaltı - Son Dakika
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