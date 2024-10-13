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Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda; 1 şahıs gözaltına alınırken, 146 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.K. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise, 8 parça halinde 146 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.