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Kayseri'de torbacılara operasyon: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.Ş.Ş. br E.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise; 12 parça halinde 347 gram narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.