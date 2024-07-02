Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika
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Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylarda, abancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu dahil, 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

02.07.2024 20:48  Güncelleme: 22:06
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Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

PROVOKATÖRLERİ KAMYONLA TAŞIYAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylarda kent savaş alanına döndü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

5 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit-hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
Kayseri\'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zafer El: Arkadaş millet yemiyor artık anlamadınız mi ağız değiştirin artık 23 22 Yanıtla
    Şükrü null: zafer niyetin nedir, insanlara gazlama yapma 29 18 OMAR DAYI: millet kör oldu ise devlet ne yapsın 20 7
  • Ciko Mania: 5 ayrı suçtan kaydı var ve dışarda bu kişi öyle mi? Bunu söylerken bu aklınıza gelmedi mi? Sorunu bir kere de kendinizde arayın. Hep başkası suçlu. Bu olay için değil genel olarak son cümlem. 31 3 Yanıtla
  • serkan kaya: Birsürü sabıkası var ama dışarda 22 3 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Yorumlara bakıyorum herkes çok uyanık, yermiyiz diyor! İşte cehalet tam böyle birşey. Merak etmeyin devlet gerekeni yapar. 10 2 Yanıtla
  • Harun Çelik: Tamam inandık 6 5 Yanıtla
  • oguz ates: suç kaydı var ama şikayetçi olan yok o yüzden salıyorlar 4 2 Yanıtla
  • Erkut Köse: Altıncı oldu bu bir ay sonra yedinciliği almam için çalışmalara başlar 2 0 Yanıtla

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