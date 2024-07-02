Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylarda kent savaş alanına döndü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.
Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit-hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika
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