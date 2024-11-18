Kayseri\'de Yağma Suçluları Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yağma suçundan 17'şer yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında yağma suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.A. (27) ve E.A. (25) yakalandı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ