Kayseri'de Yarış Yapan Araçlara Ceza - Son Dakika
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Kayseri'de Yarış Yapan Araçlara Ceza

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Kayseri'de yarış yapmak için toplanan 11 araca toplam 38 bin 398 TL ceza kesildi.

30.12.2024 09:40
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Yarış yapmak için toplanan araçlara ceza yağdı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yarış yapmak için toplandığı belirlenen 11 araca 38 bin 398 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Bekir Yıldız Bulvarı kavşağında bir grup aracın yarış yapmak için toplandığı bilgisinin alınması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 araç ekiplerce tespit edilerek sürücülerine toplam 38 bin 398 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 araç ise trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yarış Yapan Araçlara Ceza - Son Dakika

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