Raylarda feci ölüm: Yük treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı şahıs feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Zümrüt mahallesinde meydana gelen olayda; tren raylarında bulunan R.U.'ya yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında R.U.'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Yük Treni Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
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