Kayseri Melikgazi'de 5 katlı binanın girişinde bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de 5 katlı binanın girişinde bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de 5 katlı binanın girişinde bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri Melikgazi'de 5 katlı binanın girişinde iki kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından kaçan şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın girişinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın girişinde meydana gelen olayda, S.A. ve Ö.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. ve Ö.Y. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de S.A. ve Ö.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından bina önünde inceleme yapılırken, olay sonrası kaçan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKayseriGüncelKavgaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de 5 katlı binanın girişinde bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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