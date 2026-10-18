Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, takla atan araçta 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, takla atan araçta 1 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de iki otomobil çarpıştı, takla atan araçta 1 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri tramvay yoluna girerek takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobillerden biri devrilerek tramvay yoluna girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan mahallesi Aşık Veysel bulvarı üzerinde 06 DTV 551 plakalı otomobil ile 06 DD 4655 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 DTV 551 plakalı otomobil, tramvay yoluna girerek takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Necip Fazıl KısakürekAlpaslan MahallesiMelikgazi3. SayfaKayseriGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, takla atan araçta 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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