Kazdağları\'nda Araç Yangını

Kazdağları'nda çıkan araç yangınına itfaiye müdahale etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kalkım yolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarslanlar Mahallesi'ni yaklaşık 3 kilometre geçtikten sonra Kazdağları'nda Kalkım yolu üzerinde 17 AFG 443 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği personelleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.