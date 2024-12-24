Kazmayla Borç Tahsili Denemesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kazmayla Borç Tahsili Denemesi

Kazmayla Borç Tahsili Denemesi

Gazipaşa'da borç yüzünden optik mağazasına kazmayla gelen adam gözaltına alındı.

24.12.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan optik mağazasına borcu bulunan ve elinde kazma ile gelip borcunu isteyen iş yeri sahibiyle tartışan adam, iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinin önünde elinde kazmayla olduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatma Yıldız Ceylan'ın işletmeciliğini yaptığı optik mağazasında meydana geldi. Daha önce aldığı gözlüğün ücretini ödemeyen ve borcun tahsili için kendisiyle iletişime geçilen İ.Ş., sabah saatlerinde mağazaya gelerek çalışanlara hakaret etti ve borcunu ödemeyeceğini belirtti. Mağaza çalışanlarını tehdit eden şahıs, bir süre sonra bu sefer elinde kazma ile yeniden iş yerine geldi.

Komşular müdahale etti

Elinde kazmayla mağazaya gelen İ.Ş., dükkan sahibini arayarak tehditlerini sürdürdü. Olayı fark eden komşu esnafın müdahalesiyle şahıs iş yerinden uzaklaştırıldı. Fatma Yıldız Ceylan'ın durumu polise bildirmesiyle harekete geçen ekipler, şahsı kısa süre içinde yakaladı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, şahsı yakaladığında kazmayı hala yanında taşıdığını tespit etti. Fatma Yıldız Ceylan ise emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında "tehdit", "huzur ve sükunu bozma" ve "silahla tehdit" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli İ.Ş.'nin elinde kazma ile iş yeri önüne gelip iş yeri çalışanlarıyla tartışması ve polisin iş yerine gelip bilgi aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böyle bir olayı ilk defa yaşıyoruz"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Fatma Yıldız Ceylan, şahsın daha önce iş yerinden birkaç kez alışveriş yaptığını ve böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını belirtti. Ceylan, "Borcunu ödemesi için kibarca aramalar yaptık ama şahıs bu durumu tehdit ve kazmayla çözmeye çalıştı. Çalışanlarım ve komşularım olay anında korku dolu anlar yaşadı" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan İ.Ş.'nin savcılık talimatıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için hastaneye gönderildiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gazipaşa, antalya, 3-sayfa, Dünya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazmayla Borç Tahsili Denemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kazmayla Borç Tahsili Denemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.