Kazmayla Borç Tahsili Denemesi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan optik mağazasına borcu bulunan ve elinde kazma ile gelip borcunu isteyen iş yeri sahibiyle tartışan adam, iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinin önünde elinde kazmayla olduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatma Yıldız Ceylan'ın işletmeciliğini yaptığı optik mağazasında meydana geldi. Daha önce aldığı gözlüğün ücretini ödemeyen ve borcun tahsili için kendisiyle iletişime geçilen İ.Ş., sabah saatlerinde mağazaya gelerek çalışanlara hakaret etti ve borcunu ödemeyeceğini belirtti. Mağaza çalışanlarını tehdit eden şahıs, bir süre sonra bu sefer elinde kazma ile yeniden iş yerine geldi.

Komşular müdahale etti

Elinde kazmayla mağazaya gelen İ.Ş., dükkan sahibini arayarak tehditlerini sürdürdü. Olayı fark eden komşu esnafın müdahalesiyle şahıs iş yerinden uzaklaştırıldı. Fatma Yıldız Ceylan'ın durumu polise bildirmesiyle harekete geçen ekipler, şahsı kısa süre içinde yakaladı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, şahsı yakaladığında kazmayı hala yanında taşıdığını tespit etti. Fatma Yıldız Ceylan ise emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında "tehdit", "huzur ve sükunu bozma" ve "silahla tehdit" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli İ.Ş.'nin elinde kazma ile iş yeri önüne gelip iş yeri çalışanlarıyla tartışması ve polisin iş yerine gelip bilgi aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böyle bir olayı ilk defa yaşıyoruz"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Fatma Yıldız Ceylan, şahsın daha önce iş yerinden birkaç kez alışveriş yaptığını ve böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını belirtti. Ceylan, "Borcunu ödemesi için kibarca aramalar yaptık ama şahıs bu durumu tehdit ve kazmayla çözmeye çalıştı. Çalışanlarım ve komşularım olay anında korku dolu anlar yaşadı" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan İ.Ş.'nin savcılık talimatıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için hastaneye gönderildiği öğrenildi. - ANTALYA