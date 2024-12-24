Kazmayla Gelen Borç Tahsili - Son Dakika
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Kazmayla Gelen Borç Tahsili

Antalya'da borcunu isteyen adam, optik mağazasına kazmayla gelince yakalandı.

24.12.2024 23:05
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Alacağını isteyen işyerine elinde kazma ile geldi: O anlar kamerada

Önce işyerine gelip tartıştı, ardından elinde kazma ile gelince işyeri sahibi polisi aradı

Elinde kazma ile işyeri önünde görüntülenen şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan optik mağazasına borcu bulunan ve elinde kazma ile gelip borcunu isteyen işyeri sahibiyle tartışan adam, işyeri sahiplerinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin işyerinin önünde elinde kazmayla olduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatma Yıldız Ceylan'ın işletmeciliğini yaptığı Optik mağazasında meydana geldi. Daha önce aldığı gözlüğün ücretini ödemeyen ve borcun tahsili için kendisiyle iletişime geçilen İ.Ş., sabah saatlerinde mağazaya gelerek çalışanlara hakaret etti ve borcunu ödemeyeceğini belirtti. Mağaza çalışanlarını tehdit eden şahıs, bir süre sonra bu sefer elinde kazma ile yeniden iş yerine geldi.

Komşular müdahale etti

Elinde kazmayla mağazaya gelen İ.Ş., dükkan sahibini arayarak tehditlerini sürdürdü. Olayı fark eden komşu esnafın müdahalesiyle şahıs iş yerinden uzaklaştırıldı. Fatma Yıldız Ceylan'ın durumu polise bildirmesiyle harekete geçen ekipler, şahsı kısa süre içinde yakaladı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, şahsı yakaladığında kazmayı hala yanında taşıdığını tespit etti. Fatma Yıldız Ceylan ise emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında "tehdit", "huzur ve sükunu bozma" ve "silahla tehdit" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli İ.Ş.'nin elinde kazma ile işyeri önüne gelip işyeri çalışanlarıyla tartışması ve polisin işyerine gelip bilgi aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böyle bir olayı ilk defa yaşıyoruz"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Fatma Yıldız Ceylan, şahsın daha önce iş yerinden birkaç kez alışveriş yaptığını ve böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını belirtti. Ceylan, "Borcunu ödemesi için kibarca aramalar yaptık ama şahıs bu durumu tehdit ve kazmayla çözmeye çalıştı. Çalışanlarım ve komşularım olay anında korku dolu anlar yaşadı" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan İ.Ş.'nin savcılık talimatıyla akli dengesinni lerinde olup olmadığını tespiti için hastaneye gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazmayla Gelen Borç Tahsili - Son Dakika

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