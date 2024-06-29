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Keles'te orman yangını

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden biri olan Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi Çataklı mevkiinde Uludağ'ın güney yamaçlarını oluşturan ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle yayılıyor.

Edinilen bilgiye göre Çataklı mevkiinde ormanlık alanda saat 13,15 sularında başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. Çam ormanlarının yandığı alana karadan büyükşehir itfaiye, orman ve tarım AŞ arazösleri, havadan da Orman Bakanlığına ait helikopter müdahale ediyor.