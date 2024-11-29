Kemalpaşa\'da Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyonun kavşaktaki araçların arasına daldığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kemalpaşa ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyon, kavşakta araçların arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - İZMİR