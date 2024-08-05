Kemer Belediyesi, yaralı dağ keçisini tedavi altına aldı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kemer merkezde yer alan Çalış Tepesi'nde koruma altındaki dağ keçilerinden biri otel bahçesine düştü. Otel yetkilileri durumu Kemer Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, dağ keçisini düştüğü yerden alarak Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedaviye aldı. İlk yapılan müdahale sonucunda dağ keçisinin boyun bölgesinde ödem olduğu tespit edildi.

Nesli tükenme tehlikesi olan hayvanları koruyoruz

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, yaptığı açıklamada, "İlk muayene sonrası dağ keçisinin boyun kısmında ödem tespit ettik. Bununla ilgili müdahalemizi yaparak tedavi ettik. Dağ keçisinin tedavilerini tamamladıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bilgi verip sonraki tedavileri için sevkini sağlayacağız. Kemer bölgesinde çok sayıda koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri var. Kemer Belediyesi olarak bu hayvanları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA