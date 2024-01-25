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Kastamonu'da jandarma olarak tanıtıp dolandıran şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da jandarma olarak tanıtıp dolandıran şahıslar yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Dolandırıcılar, vatandaşın evinde bulunan altın ve para miktarını alarak kaçmışlardı. Dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan operasyon sonucunda şüpheliler Düzce'de yakalandı ve ele geçirilen ziynet eşyaları ve para vatandaşa teslim edildi.

Kastamonu\'da jandarma olarak tanıtıp dolandıran şahıslar yakalandı
25.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:04
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri vatandaşı dolandıran şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Ocak'ta Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan A.Ö. isimli vatandaşın evine giden ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, A.Ö.'ye babasına kimlik kartı bulduklarını ve bulunan kimlik kartının hırsızlık olayında kullanıldığını söyledi. Evde bulunan altınları kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen şahıs, evde bulunan 1 adet altın set, 6 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 6 bin TL parayı A.Ö.'den teslim aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren E.S., E.P. ve T.Y.F.A., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak operasyonla Düzce'de yakalandı.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramada, vatandaşı dolandırarak aldıkları para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar A.Ö.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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