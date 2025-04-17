"Beni taciz etti" dedi, evinde kaldığı arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'ta yer alan bir evde vahşet yaşandı. Ferhat Topçu (29) birkaç gün önce arkadaş H.K'nin (26) evinde kalmaya başladı.

TACİZ İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Gece saatlerinde uyuşturucu alan H.K, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Toplu ile tartıştı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüdü. H.K, Topçu'ya evdeki tabancayla ateş açtı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından, karın bölgesinden ve kolundan yaralanan Topçu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Topçu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. H.K. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, suç aleti tabancaya da el koydu. H.K.'nin ifade işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.