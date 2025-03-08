5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeden atlayarak böyle kurtuldu
ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı 5 katlı bina, kepçenin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Kepçe operatörü, taş parçalarından araçtan atlayarak kurtuldu.
Olay, merkez Sürsürü Mahallesi Kanalboyu bölgesinde yaşandı. 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için bölgeye kepçe yönlendirildi. Korna sesi ve iş makinesinin yardımı ile başlayan yıkımda bina, kepçenin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Kepçe operatörü, yıkımda fırlayan taş parçalarından araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kepçe ile Yıkılan Bina, Operatörü Tehlikeye Attı - Son Dakika
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